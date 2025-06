Milan, rivoluzione a centrocampo. Occhi sugli specialisti svizzeri, le prossime mosse

13/06/2025 | 12:30:57

Sarà un’autentica rivoluzione quella del Milan a centrocampo. Reijnders è andato al Manchester City, Musah è dentro una trattativa un stato avanzati con il Napoli, il club rossonero incasserà una cifra non troppo lontana dai 100 milioni. E ci saranno almeno un paio di innesti importanti, occhi puntati sugli specialisti svizzeri: piace molto Xhaka del Bayern Leverkusen, ma per un investimento in prospettiva occhi su Ardon Jashari, classe 2002 del Brugge parecchio apprezzato da Tare. E per Jashari oggi potrebbe essere una giornata chiave: il Milan si è spinto fino a circa 28 milioni, il Brugge ne chiede almeno 5 in più, di sicuro si tratta di un profilo apprezzato. Sullo sfondo resta Samuele Ricci, seguito dallo scorso gennaio quando Tare ancora non c’era e che va comunque tenuto in lista.

Foto: Instagram Milan

English version