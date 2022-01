Milan, risolto il prestito di Pellegri dal Monaco. Il comunicato

Nessuna sorpresa: il Milan ha comunicato la decisione di risolvere in anticipo il prestito di Pietro Pellegri dal Monaco. Manca solo l’ufficialità del passaggio dell’attaccante classe 2001 al Torino dopo le visite di ieri. Il comunicato dei rossoneri: “AC Milan comunica di aver definito con l’AS Monaco la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Pietro Pellegri. Il Club ringrazia Pietro per l’impegno profuso e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

FOTO: Twitter Milan