Milan, risentimento muscolare per Modric: salta l’Olympiacos

24/11/2026 | 18:23:59

Luka Modric si ferma. Questa è la notizia che giunge da Milanello, dove questo pomeriggio è stata presa la decisione di non convocare il croato per la trasferta di Europa League contro l’Olympiacos, in programma giovedì alle 18:45. Modric ha un risentimento al retto femorale destro e le sue condizioni sono da monitorare giorno dopo giorno. Non è detto, però, che salti la sfida contro il Cagliari domenica sera.

Foto: X Milan