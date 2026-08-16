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Milan, riecco Maignan e Rabiot. I francesi si allenano in gruppo

16/08/2026 | 17:25:28

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Il Milan, di ritorno dall’amichevole di ieri in Polonia contro il Manchester United, nella giornata odierna ha lavorato a Milanello.
Buone notizie per Amorim, che ritrova Rabiot e Maignan che si sono allenati regolarmente, come pubblicato dagli account social del club. Gli epurati Fofana, Nkunku, Tomori e Odogu hanno lo stesso programma e gli stessi orari della squadra, ma svolgono un allenamento a parte.

Foto: X Milan