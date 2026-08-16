Milan, riecco Maignan e Rabiot. I francesi si allenano in gruppo

16/08/2026 | 17:25:28

Il Milan, di ritorno dall’amichevole di ieri in Polonia contro il Manchester United, nella giornata odierna ha lavorato a Milanello.

Buone notizie per Amorim, che ritrova Rabiot e Maignan che si sono allenati regolarmente, come pubblicato dagli account social del club. Gli epurati Fofana, Nkunku, Tomori e Odogu hanno lo stesso programma e gli stessi orari della squadra, ma svolgono un allenamento a parte.

Back on the grass pic.twitter.com/ZQdoccQiji — AC Milan (@acmilan) August 16, 2026

Foto: X Milan