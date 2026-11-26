Milan, ribaltone in 15’: Hutchinson, Cisse e Pulisic, il 2-4 è di Moreira per il blitz in casa Olympiacos

26/11/2026 | 20:39:40

Partita folle al Pireo. L’Olympiacos, andato due volte in vantaggio e con un piede e mezzo nella vittoria, subisce una clamorosa rimonta del Milan nella ripresa. Protagonisti Omari Hutchinson, migliore in campo e autore di un gol e due assist, Alphadjo Cisse, Christian Pulisic e Diego Moreira. Adesso i rossoneri vedono più vicina la qualificazione ai play off di Europa League, con ancora tre gare da giocare. In un primo tempo più a targhe greche, nonostante il sostanziale equilibrio di base, a passare in vantaggio è proprio l’Olympiacos sugli sviluppi di calcio d’angolo. A svettare più in alto di tutti, nel cuore dell’area piccola, è Lorenzo Pirola, centrale italiano classe 2002 ex Monza e Salernitana, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Il colpo di testa, sbattuto sulla traversa, è stato spinto in porta, in maniera involontaria, da Maignan, procurando un autorete. Pochi minuti dopo è di nuovo Pirola a essere protagonista. In un lancio lungo ad attaccare la difesa dell’Olympiacos alle spalle, Cisse ci crede più degli altri, vince il rimpallo con il portiere Ortega e, da terra, tocca di sinistro a porta sguarnita. Quando la palla sembra destinata a entrare, è il difensore italiano a salvare con un intervento provvidenziale. Nella ripresa, nonostante gli ingressi d Pulisic e Musah, il Milan subisce la seconda rete con Jota Silva, complice una dormita della linea difensiva. Passano pochi minuti e il Milan torna in partita con una giocata individuale di Hutchinson. L’inglese, dirompente e abile a non cadere nonostante uno strattonamento, con un tiro dal limite dell’area, buca le mani di Ortega e cambia la partita. I rossoneri, galvanizzati, trovano poco dopo la rete del pari. Sempre Hutchinson, dalla destra, si accentra e di sinistro mette un cross al bacio per Cisse che, di testa, tocca quanto basta per fare 2-2. Il vento è a favore del Milan e trova anche il gol della rimonta. Hutchinson, per distacco il migliore in campo, incendia la fascia sinistra, crossa in mezzo e Pulisic, al volo, la mette all’angolino basso. Sempre l’americano, al termine di un contropiede magistrale 4 contro 1, la spara alta fallendo l’occasione per chiudere la partita. A chiudere i conti è stato Diego Moreira, con un mancino a fil di palo.

Foto: X Milan