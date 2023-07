Milan, Reijnders è atterrato a Linate

Il Milan è pronto ad accogliere il suo quinto acquisto della sessione estiva. Si tratta di Tijjani Reijnders, che dopo Ruben Loftus-Cheek sarà il secondo rinforzo per la mediana Stefano Pioli che lo ha sempre considerato la prima scelta. Dopo le parole del pomeriggio in cui parlava per la prima volta da quasi rossonero, Tijjani Reijnders è atterrato in questi minuti all’aeroporto di Linate ed è pronto per la nuova avventura italiana. Domani sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà al Milan.

Foto: Instagram Rejinders