Pochi istanti fa Rafael Leao ha concluso le visite mediche di rito per conto del Milan presso la clinica La Madonnina. Il giovane e talentuoso centravanti portoghese di origine angolana, sbarcato nella giornata di ieri in Italia, nel pomeriggio si recherà a Casa Milan per la firma del contratto. L’ormai ex Lille è pronto a mettersi a disposizione di Giampaolo.

Foto: Instagram Leao