Milan, Rabiot è il trascinatore: sette gare consecutive da protagonista, come Kakà

23/11/2026 | 12:11:20

Adrien Rabiot sta vivendo un momento straordinario con il Milan. Il centrocampista francese è diventato uno dei punti di riferimento della squadra di Amorim e i suoi numeri raccontano una continuità che mancava da anni in casa rossonera. Con i due assist contro il Frosinone, ha raggiunto quota sette partite consecutive in Serie A con almeno una partecipazione a un gol, tra reti e passaggi vincenti. Una statistica che riporta alla mente Kakà. L’ultimo centrocampista del Milan capace di raggiungere una striscia simile era stato proprio il brasiliano nel 2004. Rabiot sta riuscendo a incidere con regolarità, non soltanto attraverso gli inserimenti e le conclusioni, ma anche con la capacità di mettere i compagni nelle condizioni di segnare. Il francese si è adattato perfettamente alle richieste di Amorim, che gli concede maggiore libertà di avanzare e di partecipare alla fase offensiva. La sua fisicità, la qualità tecnica e la capacità di leggere le situazioni stanno facendo la differenza, rendendolo uno dei giocatori più determinanti del momento.

foto: x Milan