Milan, Rabiot corre verso il derby. Martedì tornerà in gruppo
16/11/2025 | 10:00:49
Dopo oltre un mese di assenza per una fastidiosa lesione al soleo, Adrien Rabiot tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri e del Milan per una delle partite più importanti della stagione: il derby contro l’Inter. Il francese è clinicamente guarito dal suo infortunio, dovrà ora lentamente rientrare in ritmo partita. Martedì dovrebbe far parte del gruppo di Massimiliano Allegri che comincerà a preparare il derby di domenica sera. Rabiot dovrebbe farcela per la stracittadina, da capire in quali condizioni. L’ obiettivo del Milan e’ rilanciarlo come titolare.
Foto: Instagram Milan