Milan, Pulisic si ferma in Nazionale: attese nelle prossime ore le valutazioni sulle sue condizioni

15/10/2025 | 09:51:40

L’attaccante del Milan Christian Pulisic ha riportato un infortunio durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia. Lo statunitense è stato costretto a lasciare il campo al 30° minuto del primo tempo a causa di un problema muscolare.

A confermarlo è stato il CT degli statunitensi Mauricio Pochettino: “Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Ma domani (oggi, n.d.r) volerà in Italia, lo valuteremo e vedremo. Al momento non possiamo dire nulla”.

Le condizioni del rossonero verranno quindi valutate nelle prossime ore, ma la sua presenza nel match contro la Fiorentina è al momento in forte dubbio.

Foto: Instagram Milan