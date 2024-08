Buone notizie per Paulo Fonseca in vista del suo debutto ufficiale ufficiale sulla panchina del Milan. Christian Pulisic, smaltita la botta al piede che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Monza, è tornato ad allenarsi regolarmente col resto del gruppo. Sarà quindi regolarmente convocato e contro il Torino e potrebbe partire dal 1′.

Foto: Instagram Pulisic