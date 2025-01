Milan, Pulisic si è allenato in gruppo. Pessimismo per Leao

Dopo essere sbarcato a Riad ieri sera, il Milan ha svolto questo pomeriggio il primo allenamento in Arabia Saudita in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di venerdì 3 gennaio contro la Juve. Per il nuovo allenatore rossonero Sergio Conceiçao, una buona notizia e una meno buona: Christian Pulisic si ha lavorato ancora in gruppo ed è quindi recuperato per la partita contro i bianconeri. Rafael Leao, invece, ha svolto ancora una lavoro personalizzato sul campo e a questo punto si spera di poterlo portare almeno in panchina. Ma non sarà facile.