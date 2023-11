Non arrivano ottime notizie da Milanello per quanto riguarda la preparazione della gara con l’Udinese. Infatti, sia Loftus-Cheek che Pulisic questa mattina hanno lavorato a parte, secondo quanto riportato da Milannews.it, e il loro recupero per sabato sembra difficile. Per il Kjaer e Chukwueze invece lavoro personalizzato sul campo, e dunque restano in dubbio.

