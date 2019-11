Milan, prosegue il tabù Stadium: nona sconfitta in altrettanti incontri

Non è bastata una prestazione ordinata e generosa al Milan di Stefano Pioli, nella sfida che ha chiuso la giornata di Serie A numero 12, contro la Juventus. All’Allianz Stadium, contro la compagine bianconera, è arrivato il nono ko consecutivo in casa della Vecchia Signora.

Quello legato all’impianto inaugurato nel 2010, per i rossoneri è un vero e proprio tabù. In Serie A, infatti, il Milan allo Stadium non ha mai vinto, subendo 9 sconfitte in altrettanti incontri. 18 le reti incassate, appena 6 quelle realizzate. Un dato che evidenzia le difficoltà recenti della storia milanista e, più in particolare, nel confronto con una Juventus che negli ultimi anni ha lasciato solo le briciole al club sette volte campione d’Europa.

Foto: Juventus Twitter