Milan, problemi per Reijnders. Da valutare per la Fiorentina

In casa Milan tengono in apprensione lo staff medico le condizioni di un calciatore. Tijjani Reijnders non si è allenato oggi a Milanello a causa di un’indisposizione (mal di stomaco). Domani il Milan svolgerà un ultimo allenamento di rifinitura e verrà presa una decisione sulla presenza o meno dell’olandese tra i convocati per la sfida contro la Fiorentina in programma sabato sera a San Siro.

Foto: sito Milan