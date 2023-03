Milan, problema muscolare per Ibrahimovic: salta il Napoli

Zlatan Ibrahimovic si ferma ancora, l’attaccante svedese del Milan ha rimediato un problema muscolare alla coscia destra nel ritiro della Svezia. Il problema accusato in Nazionale lo renderà indisponibile per Stefano Pioli, non potrà giocare al Maradona contro il Napoli. In merito alle condizioni del 41enne ne aveva parlato anche il ct della Nazionale svedese Janne Andersson. Le sue condizioni saranno valutate settimana per settimana, ma la sua presenza nel mese di aprile è seriamente a rischio.