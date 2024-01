Dopo l’esordio in Champions contro il Borussia Dortmund e l’esordio in Serie A contro il Frosinone, per Chaka Traoré arriva anche la prima gioia tra i professionisti. Terzo gol del Milan sul Cagliari, primo in rossonero per Chaka Traorè. Il diciannovenne si è fatto trovare pronto su un rimpallo in area, è bravo a girarsi e bucare un Radunovic non perfetto.

Foto: Instagram Chaka Traoré