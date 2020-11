Milan, prima sconfitta dopo quasi 8 mesi di imbattibilità

L’inatteso scivolone del Milan in casa contro il Lille per 0-3 ha fermato una lunghissima striscia di imbattibilità per il club rossonero. I diavoli non uscivano sconfitti dal terreno di gioco dall’8 marzo, quando il Genoa vinse a San Siro per 2-1 nell’ultima giornata di campionato disputata prima del lockdown.

Da quel giorno, infatti, 24 risultati utili consecutivi tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League: 18 vittorie e 6 pareggi il bilancio.