Milan, prima partitella stagionale: in rete Saelemaekers e Daniel Maldini

Prima partitella stagionale in quel di Milanello per i rossoneri. La gara è terminata con la vittoria della squadra dei “casacca gialla” per 2-0 grazie alle reti di Saelemaekers e Daniel Maldini.

Casacca gialla: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Laxalt; Mionic, Pobega, Saelemaekers, Maldini, Tonin, Colombo.

Senza casacca: A. Donnarumma; Kalulu, Bellodi, Duarte, Theo Hernandez, Bresciani, Sala; Halilovic, Calhanoglu, Rebic; Capanni.

Foto: Twitter Milan