Milan, presentata la nuova maglia. Anche Ibrahimovic nel video di presentazione

Attraverso un video sui propri canali ufficiali, l’AC Milan ha svelato ufficialmente la nuova divisa da gioco per la prossima stagione griffata Puma. Il riferimento, come è tangibile dal filmato, è alla Galleria e al Duomo di Milano. Nel video presentazione sui social si nota la presenza di Romagnoli, Theo Hernandez e Calhanoglu e soprattutto di Zlatan Ibrahimovic.Un segno, probabilmente della permanenza del campione svedese in quel di Milano.

Ibrahimovic FOTO sportbible