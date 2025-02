Milan, presentata la lista UEFA per la Champions: out Bondo e Sottil

Nella lista UEFA del Milan fanno ufficialmente il loro ingresso i nuovi volti portati in dote dal mercato a tinte rossonere: Kyle Walker, arrivato in prestito dal Manchester City, Santiago Gimenez, preleveato proprio dal Feyenoord, e Joao Felix, sbarcato a Milano in prestito dal Chelsea. Sono loro tre i nuovi giocatori sui quali potrà contare Sergio Conceicao per le sfide europee ad eliminazione diretta.

Maignan

Tomori

Thiaw

Pavlovic

Walker

Emerson Royal

Theo Hernandez

Fofana

Loftus-Cheek

Reijnders

Musah

Chukwueze

Pulisic

Joao Felix

Leao

Abraham

Gimenez

FORMATI VIVAIO ITALIA

Sportiello

Florenzi

Terracciano

FORMATI VIVAIO CLUB

Gabbia

LISTA B:

Nava, Torriani, Bakoune, Bartesaghi, Bozzolan, Camarda, Coubis, Eletu, Liberali, Magni, Malaspina, Paloschi, Sia, Traore.