Milan, presentata la lista Serie A: torna Emerson Royal

Il Milan ha presentato la lista dei venticinque giocatori della Serie A. Oltre i nuovi acquisti Joao Felix, Gimenez e Sottil, tra i rossoneri torna anche Emerson Royal. Infatti, dopo essere stato escluso nella lista prima del derby, il terzino è stato reinserito all’interno dei 25. Di seguito la lista:

MILAN, LA LISTA DEI 25 PER LA SERIE A

1. Bakumo Abraham Kevin Ogheneteg 02/10/1997 OVER 22

2. Chukwueze Samuel Chimerenka 22/05/1999 OVER 22

3. Da Conceicao Leao Rafaelaalexandre 10/06/1999 OVER 22

4. Felix Sequeira Joao 10/11/1999 OVER 22

5. Fofana Youssouf 10/01/1999 OVER 22

6. Gimenez Santiago Tomas 18/04/2001 OVER 22

7. Hernandez Theo Bernard F. 06/10/1997 OVER 22

8. Jovic Luka 23/12/1997 OVER 22

9. Leite De Souza Jun Emerson Apareci 14/01/1999 OVER 22

10. Loftus-Cheek Ruben Ira 23/01/1996 OVER 22

11. Maignan Mike Peterson 03/07/1995 OVER 22

12. Pavlovic Strahinja 24/05/2001 OVER 22

13. Pulisic Christian Mate 18/09/1998 OVER 22

14. Reijnders Tijjani MartinU 29/07/1998 OVER 22

15. Thiaw Malick 08/08/2001 OVER 22

16. Tomori Oluwafikayomi O 19/12/1997 OVER 22

17. Walker Kyle Andrew 28/05/1990 OVER 22

1. Florenzi Alessandro 11/03/1991 OVER 22 formati in Italia

2. Sottil Riccardo 03/06/1999 OVER 22 formati in Italia

3. Sportiello Marco 10/05/1992 OVER 22 formati in Italia

1. Gabbia Matteo 21/10/1999 OVER 22 formati nel club

