Milan, precedenza a Maignan. Allegri lavora alla…Rabiot

11/12/2025 | 15:53:00

Il Milan è profondamente concentrato sulla pratica rinnovo di Mike Maignan e per il momento non sta pensando ad altri portieri. Ne sono stati proposti almeno un paio, ma il club non ha voglia di approfondire, quindi non sarebbe neanche opportuno fare nomi. Tutto questo perché il Milan sta ricucendo lo strappo di diversi mesi fa quando il rinnovo era pronto e poi saltò per un balletto (o ridimensionamento) sulle cifre, balletto legato a un rendimento in calo almeno in quella fase. Una situazione che l’entourage non ha digerito bene perché sulle qualità di Maignan c’è poco da disquisire e lo dimostra quanto fatto in questa prima parte di stagione. Sul portiere francese è in pressing Allegri e lo sta facendo alla… Rabiot, storia della scorsa estate quando l’allenatore convinse il centrocampista in uscita dall’OM a indossare la maglia rossonera. E fino a quando le chance di un rinnovo saranno confortanti, il Milan non approfondirà i discorsi con eventuali alternative.

