Milan, poker d’assi: doppio Diaz, poi Origi e Leao (4-1)

Il Milan ha regolato il per 4-1 dopo una partita che ha tenuto sotto controllo e ha agganciato il Napoli in vetta, almeno fino a domani. Dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due gol, al 20’ st è arrivato il primo acuto in rossonero di Origi con un siluro sotto l’incrocio dopo un’iniziativa di Messias. In precedenza era uscito Brahim Diaz, grande protagonista del primo tempo, per problemi muscolari. Il Monza ha trovato il gol del 3-1 con una bellissima punizione di Ranocchia al 26’ e ha creato qualche altra situazione di pericolo. Ma il Milan ha chiuso il pratica al 39’ con Leao assistito magistralmente da Theo Hernandez dopo un clamoroso errore di Antov. Nel primo tempo la bellissima doppietta di Brahim Diaz che ha colpito al 16’ con un straordinario assolo e tocco morbido che ha preso in controtempo Di Gregorio. Il raddoppio al 42’ con un gran diagonale dopo aver ricevuto da Origi. Due reti bellissime che hanno mandato al tappeto un Monza volenteroso e che ha sfiorato il pareggio con un colpo di testa Carlos Augusto brillantemente respinto da Tatarusanu. Nel secondo tempo il Milan ha chiuso il poker e ora può pensare alla Champions.

Foto: Twitter Milan