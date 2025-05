Milan, più budget per Allegri. Cosa sta cambiando (pro Napoli) in chiave Conte

28/05/2025 | 21:05:11

Massimiliano Allegri non può restare a guardare per tutta la vita, proprio per questo sta valutando le altre opzioni extra Napoli. Con gli azzurri aveva raggiunto un accordo da 6 milioni a stagione più bonus, proprio perché in quei giorni il club azzurro si stava preparando all’eventuale addio di Conte corteggiato dalla Juventus. Ma, come raccontato in un video su YouTube che abbiamo postato anche su X alle 20,39, Conte si sta riavvicinando al Napoli molto più di quanto potesse sembrare per una serie di motivi che possono essere sintetizzati così: a) il pressing silenzioso e concreto; b) l’affetto reciproco; c) la promessa di un super mercato; d) comunque la libertà lasciatagli anche in caso di eventuale addio senza alcun braccio di ferro contrattuale malgrado i due anni che legano Antonio al Napoli. Carta bianca assoluta. Non siamo ancora alla totale inversione di tendenza, la Juve aspetterà ancora, ma di sicuro le riflessioni di Conte sono molto più profonde e le speranze del Napoli stanno crescendo in attesa di mettere definitivamente la parola fine. E per questo motivo Allegri, che non potrà aspettare in eterno, resta l’unico nome davvero appetibile per il Milan. Magari con un extrabudget rispetto a quanto aveva programmato di investire per un allenatore, circa 4 milioni, tenendo conto che Allegri aveva fissato con ADL una base di 6 milioni più bonus. Il Milan dentro l’intreccio Conte-Napoli-Juve, nella speranza di giocare d’anticipo per portare un allenatore importante sulla panchina rossonera.

