Milan più brillante del Napoli, ma Meret alza il muro: 0-0 all’intervallo

Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Milan e Napoli. I rossoneri hanno fatto loro la partita, ma senza riuscire a incidere negli ultimi metri, anche grazie a dei grandi interventi di Meret. La prima occasione per sbloccare il match capita a Olivier Giroud al 13′: bellissima imbucata di Krunic per il France che finta e poi conclude, ma Meret ha un grandissimo riflesso e devia la palla sulla traversa. La seconda occasione rossonera arriva al 22′ con un’altra bella azione del Milan, ma Giroud non trova ala porta in acrobazia. Infine, al 28′ arriva un’altra occasione per i rossoneri sugli sviluppi del corner: Krunic si stacca dalla marcatura e di testa, da distanza ravvicinata, gira versa la porta trovando ancora una volta Meret. Nel finale di primo tempo esce anche il Napoli, ma senza impensierire Maignan.

Foto: Meret Instagram