Milan-Pisa, le curiosità: 12 precedenti senza sconfitte per i rossoneri

24/10/2025 | 10:30:02

Oggi alle 20:45 il match tra Milan e Pisa.

Ecco alcune curiosità sul match:

-Le due formazioni si sono affrontate 12 volte in Serie A, il Milan è rimasto sempre imbattuto avendo collezionato 10 vittorie e 2 pareggi.

-In 9 dei 12 precedenti il Milan ha tenuto la porta inviolata.

-Il Pisa ha raccolto tre punti in Serie A finora, la peggior partenza di sempre per i toscani.

-Il Milan ha raccolto 16 punti nelle prime 7 giornate. Tutte le volte che una squadra allenata da Allegri ha ottenuto questo bottino, ha poi vinto lo Scudetto.