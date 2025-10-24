Milan-Pisa, la sblocca Leao al 7′: 1-0 per i rossoneri nei primi 45′

24/10/2025 | 21:35:06

Ci pensa subito Rafa Leao a sbloccare il risultato a San Siro e portare in vantaggio Milan. Al 7′ di gioco sugli sviluppi di una punizione, il portoghese si accentra dalla sinistra e calcia dal limite, Semper viene ingannato dalla traiettoria e il pallone si insacca sul secondo palo. La gara diventa subito in discesa per i rossoneri di Allegri, con il Pisa chiamato a scoprirsi. A trascinare i rossoneri ci pensa sembra un magistrale Modric, che con una conclusione alta e un paio di iniziative personali prova a spaventare i toscani di Gilardino, ma la prima frazione di gioco si chiude 1-0 per il Diavolo.

FOTO: X Milan