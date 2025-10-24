Milan-Pisa, il Tar rigetta il ricorso: confermato il divieto di trasferta per i toscani

24/10/2025 | 11:45:58

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato contro il divieto di trasferta a cui sono stati sottoposti i tifosi del Pisa. Il Tar ha confermato i tre mesi di stop arrivati dopo i disordini tra i tifosi toscani e quelli del Verona.

Secondo il Tar:

“L’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica è prevalente. L’eventuale sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato nei confronti del solo ricorrente non sarebbe nemmeno ipotizzabile, non essendo scindibili le singole posizioni di coloro che comunque sono ricompresi nella categoria interessata dal provvedimento impugnato”.

Foto: sito Serie A