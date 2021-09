Cresce l’attesa a Milanello per la sfida di domani contro l’Atletico Madrid. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, i rossoneri sono scesi in campo per la seduta d’allenamento. Buone notizie per Pioli che in difesa recupera Alessandro Florenzi e Simon Kjaer che si sono aggregati in gruppo. Da capire ancora le loro condizioni. Sicura, invece, l’assenza di Zlatan Ibrahimovic.

Foto: Twitter Milan