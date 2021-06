Milan, perché Ziyech risolverebbe qualsiasi problema. Quel retroscena su Berardi

Calhanoglu è andato (all’Inter), inutile spendere troppi pensieri. Ora il Milan ha la necessità di fare un grande colpo negli ultimi trenta metri, un profilo degno della Champions e del ritorno dei rossoneri nella manifestazione più ambita. E tutte le strade portano a Hakim Ziyech, il marocchino che con il Chelsea non ha avuto un anno troppo fortunato e che cerca un rilancio.

Certo, non è costato noccioline (40 milioni più 4 di bonus), i Blues non fanno regali ma si può trovare una soluzione che accontenti tutti. I rapporti tra Milan e Chelsea sono eccellenti, certificati dal recente e scontato riscatto di Tomori, aspettando la decisione definitiva su Giroud. Sono stati accostati tanti (troppi) nomi al Milan, di sicuro Zaccagni è un buon profilo ma non riscalda proprio per i suddetti discorsi. Mentre Ziyech ha lo spessore giusto, proprio per questo si può avere un minimo di pazienza in più, nella speranza di trovare gli incastri giusti.

Un’ultima cosa: occhio al futuro di Domenico Berardi, Sportitalia lo aveva accostato al Milan qualche giorno fa. Oggi l’amministratore delegato Carnevali ha detto che non può garantire la presenza dell’esterno calabrese al Sassuolo nella prossima stagione. E’ evidente che sia finito un ciclo, Locatelli (prima scelta Juve) e Berardi possono partire, Raspadori invece non si tocca. Possiamo raccontarvi un retroscena: Berardi è per distacco la prima scelta di Pioli in quel ruolo, aveva fatto di tutto per portarlo a Firenze senza riuscirci. Se stavolta davvero Berardi finisse sul mercato, di sicuro il Milan non resterebbe a guardare.

Foto: Twitter Chelsea