Milan, per Rabiot lesione muscolare al soleo. Il francese starà fermo un paio di settimane

16/10/2025 | 18:45:04

Seduta di allenamento a Milanello per il Milan di Massimiliano Allegri in preparazione della sfida contro la Fiorentina. In casa rossonera si fa anche la conta degli infortunati. Adrien Rabiot è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni.

Foto: X Milan