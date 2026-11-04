Milan, Pavlovic non si allena in gruppo: possibile gestione in vista del Ferencváros

04/11/2026 | 12:02:29

Il Milan continua la preparazione in vista della sfida di Europa League contro il Ferencváros, in programma domani, 5 novembre, alle 18:45 a San Siro. Dalla seduta odierna arriva un aggiornamento sulle condizioni di Strahinja Pavlovic: il difensore serbo non è sceso in campo per allenarsi con il resto della squadra. La sua assenza, tuttavia, non deve necessariamente essere interpretata come un nuovo problema fisico. Al momento resta possibile che si tratti di una semplice gestione delle energie da parte dello staff rossonero, considerando gli impegni ravvicinati e la necessità di preservare i giocatori in vista dei prossimi appuntamenti. Pavlovic potrebbe comunque essere a disposizione di Rúben Amorim per la partita contro la formazione ungherese. Saranno le prossime valutazioni dello staff tecnico e medico a chiarire definitivamente la situazione del centrale, con la convocazione che resta dunque possibile.

Foto: x Milan