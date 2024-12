Milan, partenza imminente per Riyadh. Due assenti per la Supercoppa

Il pullman del Milan ha appena lasciato il centro sportivo di Milanello, direzione Malpensa per salire sull’aereo che porterà i rossoneri in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Tutti i calciatori, compresi gli infortunati sono partiti con la squadra, tranne Chukwueze e Okafor che rimarranno in Italia.

Foto: Instagram Milan