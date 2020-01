Milan, parla Massara: “Offerte per Paquetà? Solo voci. Kessie resta. Su Rodriguez…”

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Brescia. Queste le sue parole: “Paquetà è un professionista serissimo e un ragazzo sensibile e responsabile. Si rende conto di non essere al meglio e ha deciso con l’allenatore di restare a Milanello e farsi trovare pronto per la prossima partita. Le trattative sono solo voci, che diventano intense con la fine del mercato. Noi siamo contenti di Lucas, siamo sicuri che possa dare un gran contributo alla squadra. Offerte? Sono solo voci. Ricardo Rodriguez? Intanto è in panchina ed è pronto in caso serva che entri. Noi dobbiamo restare concentrati per fare punti qua e continuare sul percorso buono intrapreso. Serve una grande prestazione. Kessie resta? Certo”.

Foto: Twitter ufficiale Milan