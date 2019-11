Milan, parla Gazidis: “Stiamo lavorando per tornare in alto, ma serve tempo”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del libro di Carlo Pellegatti e Umberto Zapelloni. Queste le parole del dirigente rossonero: “Il Milan ha fatto la storia, vi assicuro che stiamo lavorando ogni giorno per riportarlo ad alti palcoscenici. La squadra è molto giovane, serve tempo per tutti. È una grande opportunità quella di giocare contro una grande squadra come la Juventus. Noi dobbiamo creare un’altra storia, dobbiamo farlo per forza. Amiamo queste opportunità, noi siamo giovani e dobbiamo avere tanta fame per crescere e imparare. Dobbiamo crescere per questo grande club”, ha chiuso Gazidis.

Foto: Twitter ufficiale Milan