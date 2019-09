Milan, parla Boban: “Derby? Siamo molto delusi. Bisogna migliorare il prima possibile”

Zvonimir Boban, Chief Football Officier del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti a margine del ‘Best Fifa Football Award’. Queste le parole del dirigente rossonero: “La sconfitta nel derby? Siamo molto delusi, perché siamo stati sconfitti. Però andrà meglio, speriamo, faremo di tutto perché la squadra giochi come i tifosi e tutti noi ci aspettiamo. E come anche il mister si aspetta. Work in progress: migliorare e farlo il prima possibile”, ha chiuso Boban.

Foto: Twitter ufficiale Milan