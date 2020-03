Milan, parla Begovic: “Momento difficile per tutti. Su Donnarumma e le porte chiuse…”

Asmir Begovic, portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale rossonera in vista del match contro il Genoa: “Donnarumma? Gigio è un grande portiere, come Antonio. È un gruppo di portieri che lavora bene tutti i giorni, dobbiamo andare avanti così. Settimane particolari? È un momento difficile, per i club e per i giocatori, ma per noi è importante solo il lavoro ed essere concentrati sulla partita contro il Genoa. Non sarà facile, è una grande squadra con grandi giocatori e grande disciplina. Giocare a porte chiuse? È la prima volta per me. È una situazione difficile, ma l’importante è rimanere concentrati sulla partita. È una situazione non facile per tutti i giocatori e per tutti i club”, ha chiuso Begovic.

Foto: Twitter ufficiale Milan