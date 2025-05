Milan, out Tomori per un giramento di testa. Entra Thiaw

09/05/2025 | 21:13:11

Primo cambio durante Milan-Bologna ed è costretto ad effettuarlo Sergio Conceicao: fuori Fikayo Tomori, vittima di un giramento di testa prolungato dopo un colpo alla testa in un contrasto con Dominguez, che in realtà non sembrava nulla di che, e dentro Malick Thiaw al 14′.

Foto: sito Milan