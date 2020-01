Milan, ora stretta finale per Todibo. C’è da tempo il sì del Barcellona

Non solo Ibrahimovic. L’altro obiettivo, consolidato da tempo, è di sicuro Todibo in uscita dal Barcellona. Dopo gli accordi totali con il club catalano, ora il Milan va alla ricerca degli accordi definitivi con il difensore centrale da settimane sul mercato ma che ha altre proposte. Il Milan pensa di avere gli argomenti giusti per convincerlo e per regalare il secondo rinforzo a Pioli. Così dall’accordo totale con il Barcellona si confida di far diventare operativa molto presto anche la trattativa relativa al centrale francese. Mantenendo e concretizzando una pole conquistata da tempo.

Foto: Barcellona Twitter