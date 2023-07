Milan, Okafor atteso in città nelle prossime ore

Noah Okafor si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. I rossoneri hanno completato un’operazione da 15 milioni complessivi e il calciatore è atteso a Milano già nelle prossime ore per dare il via alla sua avventura in rossonero. Si terranno domani, invece, le visite mediche di rito prima della firma del contratto che lo legherà ufficialmente al Diavolo.

Foto: Okafor Instagram