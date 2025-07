Milan, oggi è il Modric-day: il fuoriclasse croato atteso in città per visite e firma

14/07/2025 | 07:59:54

Il Diavolo si prepara ad accogliere un fuoriclasse assoluto. In mattinata è infatti previsto l’arrivo a Milano di Luka Modrić, che sosterrà le consuete visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan.

L’accordo, come vi abbiamo anticipato, sarà valido fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio da 3 milioni di euro netti e un’opzione per un’altra stagione.

Foto: Instagram Croazia