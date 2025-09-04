Milan, Odogu: “Sono qui per giocare, Allegri può contare su di me. Ecco come vedo il paragone con Rudiger”

Giornata di conferenze in casa Milan. Dopo Christopher Nkunku, è stato il turno di David Odogu, che ha pronunciato le sue prime parole da giocatore rossonero. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Sono giovane e lo so. Sono venuto qui per giocare sempre e dimostrare che un giovane calciatore lo può fare anche in poco tempo. Voglio lavorare duro e fare tutto il possibile, e Milanello ha tutto il possibile per farmi essere pronto presto”. Su Allegri: “Sono pronto e sarò pronto a quelle che saranno le richieste del mister. Mi ha già spiegato qualcosa per quanto riguarda tutto il lavoro in difesa. So benissimo che è un grande grande specialista con i difensori, quindi sono motivatissimo ad imparare da lui. Posso giocare sia a tre che a quattro. Allegri può contare su di me”. Sulla chiamata del Milan: “Non mi ha sconvolto: credo nei miei pregi e nelle mie qualità. Poi c’è stato un grosso effetto sorpresa quando mi ha chiamato il Milan. Si vede che qualcuno ha visto il mio potenziale, vuol dire che qualcuno di importante crede in me”. Sul paragone con Rudiger: “Essere paragonato a lui è un grande piacere. Io voglio essere leader, aggressivo, vorrei essere come Rudiger, soprattutto come lavoro mentale in difesa. Devo lavorare moltissimo e per lungo tempo per arrivare a quel livello”. Su Maignan: “Sono contentissimo di giocare con lui. È tra i migliori nel ruolo. Lui sì che è veramente un leader”.

Foto: Instagram Odogu

