Milan, nuovo incontro con l’agente di Calhanoglu

Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, è a Casa Milan per l’annunciato incontro con i dirigenti rossoneri. Si parlerà nuovamente del rinnovo del trequartista turco in scadenza a giugno. Il Milan offre una cifra non troppo lontana dai quattro milioni a stagione, la richiesta è leggermente più alta. E proprio per questo il club rossonero ha convocato Stipic in modo da trovare la soluzione migliore per avvicinarsi alla fumata bianca.

Foto: Twitter uff. Milan