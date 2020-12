Milan, non c’è Ibra-dipendenza: senza di lui sette vittorie e un pareggio in otto gare

Il Milan riesce a fare risultati importanti anche senza Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese svolge un ruolo cruciale all’interno della squadra, per qualità tecnica e per leadership, ma i ragazzi di Pioli hanno saputo far fronte molto bene alla sua assenza. Nelle otto gare in cui Ibra non è sceso in campo – prima per il Covid, ora per infortunio – il Milan ha vinto sette volte: contro Bodo-Glimt, Rio Ave (ai rigori), Crotone, Spezia, Fiorentina, Sampdoria e Celtic. Un solo pareggio, quello in Europa League in casa del Lille.

Foto: Twitter Milan