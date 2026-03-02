Milan, nessuna lesione per Bartesaghi, solo risentimento muscolare. Ma il derby comunque è a rischio

02/03/2026 | 17:06:19

Buone notizie in casa Milan in merito alle condizioni di Davide Bartesaghi, uscito dolorante dalla partita con la Cremonese. L’esterno ha accusato un risentimento al flessore destro. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il laterale hanno escluso lesioni, ma la sua presenza nel derby è comunque fortemente a rischio. Proverà a recuperare, se non per l’Inter almeno per quella successiva con la Lazio.

Foto: sito Milan