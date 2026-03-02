TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Milan, nessuna lesione per Bartesaghi, solo risentimento muscolare. Ma il derby comunque è a rischio

02/03/2026 | 17:06:19

article-post

Buone notizie in casa Milan in merito alle condizioni di Davide Bartesaghi, uscito dolorante dalla partita con la Cremonese. L’esterno ha accusato un risentimento al flessore destro. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il laterale hanno escluso lesioni, ma la sua presenza nel derby è comunque fortemente a rischio. Proverà a recuperare, se non per l’Inter almeno per quella successiva con la Lazio.
Foto: sito Milan