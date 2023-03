Milan, nessun italiano titolare contro la Salernitana: è la prima volta nella storia dei rossoneri in Serie A

Parità a San Siro, il Milan non è andato oltre il pareggio contro la Salernitana: 1-1, a Giroud ha risposto Boulaye Dia. Un risultato insoddisfacente per gli uomini di Pioli che falliscono così l’aggancio al secondo posto. Tuttavia è stata una partita storica per i rossoneri. Il motivo risiede nell’undici di partenza mandato in campo da Stefano Pioli. Infatti, per la prima volta nella storia del Milan in Serie A, non c’era nessun italiano nella formazione titolare dei rossoneri.

Foto: Instagram Milan