Milan nel segno di Brahim: gol pesante nel finale, 2-1 a La Spezia

Il Milan soffre, ma trova la vittoria a La Spezia e torna momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A. I rossoneri si impongono 2-1 in un finale thrilling.

Dopo un primo tempo abbastanza avaro di emozioni, è nella ripresa che si concentrano i momenti chiave del match.

Milan in vantaggio al 48′ con Daniel Maldini . Il Milan gestisce, sbaglia alcune ripartenze con Leao e prova a mantenere il vantaggio. Ma lo Spezia cresce e all’80’, Daniele Verde, sfruttando una deviazione fortuita di Tonali, pareggia la gara facendo esplodere il Picco.

Il Milan non ci sta e si riversa in attacco alla ricerca del gol vittoria. Gol che arriva all’88’. Grande azione di Saelemaekers, palla in mezzo per Brahim Diaz che insacca il nuovo vantaggio rossonero. Nel finale lo Spezia ci prova ma il Milan con le unghie e con i denti porta a casa i 3 punti.

Rossoneri che salgono di nuovo in vetta alla classifica con 16 punti. Lo Spezia resta a 3.

Foto: Twitter Milan