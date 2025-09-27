Milan-Napoli, le curiosità: rossoneri a caccia del quarto clean sheet consecutivo

27/09/2025 | 10:37:42

Domani alle 20:45 andrà in scena il big match tra Milan e Napoli. Entrambe le formazioni arrivano alla sfida in ottimo stato di forma: la squadra di Allegri è reduce da tre vittorie consecutive in campionato, con l’unico scivolone rappresentato dalla sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese. Da allora, i rossoneri hanno concesso pochissimo, mostrando una grande solidità difensiva. Il Napoli di Conte, invece, si presenta alla gara con quattro vittorie su quattro e soltanto tre gol subiti.

Ecco alcune curiosità sul match di domani:

-Il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire gol. Se dovesse riuscirci anche contro il Napoli, collezionerebbe quattro successi consecutivi con clean sheet per la prima volta dal 2020.

-Il Napoli ha vinto tutte le prime quattro partite di questo campionato; soltanto in tre occasioni nella sua storia è arrivato a punteggio pieno dopo cinque giornate: 1987/88, 2017/18 e 2021/22. In nessuna di queste stagioni i partenopei hanno poi conquistato lo scudetto.

-Il Milan è la squadra a cui Matteo Politano ha segnato più gol in Serie A: sei.

-Dalla stagione 2011/12, il Milan ha perso il 50% delle partite giocate contro il Napoli in Serie A (14 sconfitte).