Primi passi da calciatore del Milan per Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è arrivato in questi minuti in Italia, sbarcando all’aeroporto di Linate, ed è pronto a mettersi a disposizione di Paulo Fonseca.. Ad attendere l’attaccante spagnolo nello scalo lombardo erano presenti diversi tifosi e tantissimi bambini entusiasti per il colpo in attacco rossonero.

Foto: Instagram Milan